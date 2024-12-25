Глава Северной Осетии исключил две версии взрыва в ТЦ Владикавказа

Меняйло исключил причастность БПЛА к взрыву в ТЦ Владикавказа

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло исключил две причины взрыва, прогремевшего в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом пишет ТАСС.

«То, что это не газ, это понятно. То, что взрыв произошел внутри, это тоже уже понятно. Самое главное — установить причину взрыва», — сказал Меняйло в беседе с журналистами.

Он добавил, что также не подтверждается версия с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам главы региона, теперь свою версию должны назвать взрывотехники.

Ранее Меняйло рассказал, что после взрыва в ТЦ родители начали массово забирать детей из школ и детских садов республики. Он попросил жителей региона не подвергаться панике и не доверять непроверенной информации. Политик подчеркнул, что других чрезвычайных происшествий на территории Северной Осетии не произошло.

Мощный взрыв прогремел в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе утром 25 декабря. По данным МЧС, пострадали два человека. Еще одного, 57 летнюю уборщицу, спасти не удалось. По неофициальным данным, число пострадавших может достигать 13.

