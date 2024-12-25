Киркоров рассказал о ломке на съемках фильма

Филипп Киркоров признался, что ему сложно дались съемки в фильме «Братья»

Певец Филипп Киркоров рассказал, что ему очень тяжело дались съемки в лесу в фильме «Братья». Его слова передает издание «7 Дней».

Сообщается, что часть сцен фильма снимали в краснодарском лесу, в горах и на каньонах. При этом Киркоров признался, что условия были тяжелые, на площадке не было связи, а общаться было не с кем.

«У меня прямо ломка началась, понял, насколько зависим от общения. Мы вставали в дикую рань: со школы терпеть не могу. А тут смена в 5-6 утра, зависимы от светового дня, снимали от восхода до заката. Оставались даже ночевать в палатке в лесу», — поделился артист своими впечатлениями от съемок в комедийном проекте.

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