Киркоров преподнес себе роскошный подарок на Новый год

Киркоров рассказал, что преподнес себе на Новый год роскошный браслет Cartier

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о роскошном подарке на Новый год. Соответствующий комментарий приводит Teleprogramma.pro.

57-летний поп-исполнитель признался, что подготовил подарки детям и отцу заранее. «В этом году Новый год у меня будет в рабочем режиме. В новогоднюю ночь я буду выступать в Барвихе», — отметил он.

В то же время Киркоров уточнил, что уже купил себе роскошный подарок. «Я уже преподнес себе браслет Love от Cartier», — похвастался артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «НеБриллиантовая рука» с роскошной сумкой люксового бренда Thom Browne и показал ее содержимое.