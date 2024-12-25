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14:54, 25 декабря 2024Ценности

Киркоров преподнес себе роскошный подарок на Новый год

Киркоров рассказал, что преподнес себе на Новый год роскошный браслет Cartier
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о роскошном подарке на Новый год. Соответствующий комментарий приводит Teleprogramma.pro.

57-летний поп-исполнитель признался, что подготовил подарки детям и отцу заранее. «В этом году Новый год у меня будет в рабочем режиме. В новогоднюю ночь я буду выступать в Барвихе», — отметил он.

В то же время Киркоров уточнил, что уже купил себе роскошный подарок. «Я уже преподнес себе браслет Love от Cartier», — похвастался артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «НеБриллиантовая рука» с роскошной сумкой люксового бренда Thom Browne и показал ее содержимое.

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