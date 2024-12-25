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13:52, 25 декабря 2024Бывший СССР

Лавров назвал мозг Зеленского «непостижимым для нормальных людей»

Лавров: мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мозги президента Украины Владимира Зеленского «непостижимы для нормальных людей», передает ТАСС.

«Понимаете, вот мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей. Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно», — заявил Лавров.

Так глава дипведомства прокомментировал позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, когда украинский лидер называл оплату за российский газ на границе «финансированием войны».

Ранее Лавров заявил, что России нужно не «перемирие», а юридически обязывающие гарантии в рамках урегулирования конфликта на Украине. Дипломат добавил, что Запад не оставляет попыток нанести России стратегическое поражение.

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