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13:56, 25 декабря 2024Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о мире на Украине пословицами про надежду

Лавров в ответ на вопрос о мире на Украине вспомнил пословицы про надежду
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о мире на Украине вспомнил русские пословицы про надежду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вера и надежда являются традиционными русскими основополагающими ценностями. При этом надежде, отметил Лавров, посвящены две пословицы, противоречащие друг другу. Одна из них, уточнил глава МИД России, — «надеждой молодых питают».

«Надо работать над окончательным, полноценным, гарантированным юридическим, долгосрочным решением проблем в Европе, включая украинский кризис», — резюмировал Лавров.

Вместе с тем министр иностранных дел России заявил, что мозги украинского лидера Владимира Зеленского «непостижимы для нормальных людей». Он также выразил мнение, что Москве не следует комментировать все, что говорит политик.

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