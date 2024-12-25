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13:19, 25 декабря 2024Мир

Лавров пошутил о строительстве на Западе бункеров на случай ядерной войны

Лавров: РФ хотела бы сэкономить деньги жителей Запада на строительство бункеров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Россия готова сделать все, чтобы американцы и жители западных стран сэкономили на строительстве бункеров. Об этом в шутку заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о том, что в США и странах Запада некоторые жители уже строят бункеры на случай ядерной войны, передает РИА Новости.

«Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане и граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров», — поиронизировал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва твердо придерживается мнения о невозможности победы в ядерной войне, но никому не стоит испытывать терпение России. Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что все сценарии, допускающие ядерную войну, звучат лишь от стран Запада.

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