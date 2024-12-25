Лавров посоветовал не испытывать терпение России в вопросе ядерной войны

Лавров: в ядерной войне нет победителей, но не стоит испытывать терпение России

Москва твердо придерживается мнения, что в ядерной войне не может быть победителей, но никому не стоит испытывать терпение России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне», — сказал он.

Однако Лавров посоветовал никому не испытывать на прочность терпение России в вопросе отстаивания своих интересов. Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что все сценарии, допускающие ядерную войну, звучат лишь от стран Запада.

Ранее Лавров заявил, что Москва будет исходить из своих национальных интересов, рассматривая мирные предложения по урегулированию на Украине. Глава МИД РФ уточнил, что Россия не уходит от переговоров, но ей нужны «серьезные конкретные предложения».