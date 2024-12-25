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12:55, 25 декабря 2024Мир

Лавров назвал условия рассмотрения Россией мирных предложений по Украине

Лавров: РФ в предложениях по Украине будет исходить из национальных интересов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Россия будет исходить из своих национальных интересов, рассматривая мирные предложения по урегулированию на Украине. Такое условие назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва не уходит от переговоров, но ей нужны «серьезные конкретные предложения». «И, конечно, мы будем принимать решения, принимать решения о реакции на эти предложения, исходя из национальных интересов, целей специальной военной операции и выступления президента в МИД 14 июня нынешнего года», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине не являются предварительными условиями, но вытекают из международного права.

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