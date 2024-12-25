Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 25 декабря 2024Бывший СССР

МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

Лавров: мирные предложения Путина не являются предварительными условиями
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Florion Goga / Reuters

Мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине не являются предварительными условиями, но вытекают из международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он также отметил, что Россия никогда не отходила от идеи переговоров. Однако, по его словам, России «нужно видеть серьезные конкретные предложения, когда они к нам поступят».

Ранее Лавров высказался о переменах по Украине после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. «У России, как мы это говорили ранее, нет иллюзий по этому поводу, по продолжению поддержки Вашингтоном Киева существует твердый двухпартийный консенсус», — отметил министр.
.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Названо число погибших в крушении самолета с россиянами в Казахстане

      В московской квартире женщина расправилась со знакомым

      Apple обвинили в очередном нарушении патента

      Рианна высказалась о популярном в 2000-х тренде фразой «о чем, черт возьми, я думала?»

      В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

      Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

      В российском городе сосед с топором угрожал женщине с ребенком

      Стало известно о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

      Лавров объяснил отсутствие посла России в США

      Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше