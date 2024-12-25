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21:16, 25 декабря 2024Россия

Лавров примет участие в акции «Елка желаний»

Глава МИД Лавров и его заместители примут участие в акции «Елка желаний»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в инициативе «Елка желаний». Об этом он рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«После нашего интервью я пойду к елке, которая стоит в нашем вестибюле и это "Елка желаний"», — подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что он и его заместители стараются активно участвовать «в этой очень благородной инициативе».

Ранее актер и телеведущий Леонид Якубович помог президенту России Владимиру Путину исполнить желание десятилетней Маргариты Руцинской из Белгородской области, которая мечтает стать пилотом.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков рассказал, что телеведущий встретился с девочкой, которая приехала с родителями в Москву, и помог ей совершить полет на авиатренажере.

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