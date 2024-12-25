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12:00, 25 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

БелТА: Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для участия в саммитах Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом передает БелТА со ссылкой на своих корреспондентов.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства приземлился в Санкт-Петербурге в международном аэропорту Пулково», — сообщило агентство.

Отмечается, что 25 декабря белорусский лидер примет участие в неформальной встрече глав стран-участников СНГ, а на следующий день примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проведение отдельной встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ Санкт-Петербурге не планируется. При этом он отметил, что главы государств будут иметь возможность поговорить на полях саммита.

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