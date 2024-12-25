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17:12, 25 декабря 2024Экономика

Индия утратила статус главного покупателя российской нефти

OilPrice: импорт российской нефти в Индию в ноябре упал до минимума за 2,5 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ноябре импорт российской нефти в Индию упал на 55 процентов в годовом выражении, до минимума с июня 2022 года. Об этом со ссылкой на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) пишет OilPrice.

По итогам падения Индия утратила статус главного покупателя российской нефти, уступив его Китаю. Динамика наблюдается на фоне попыток страны диверсифицировать свои источники сырья. Одним из направлений особого интереса стала Гайана.

В прошлом месяце премьер-министр Нарендра Моди посетил южноамериканскую республику и назвал ее ключевой для энергетической безопасности Индии. Также во время специального заседания парламента он указал, что хотел бы увидеть инвестиции крупных индийских компаний в Гайану, чтобы увеличить поставки нефти оттуда.

Министр природных ресурсов Гайаны Викрам Бхаррат позднее ответил на активность со стороны Нью-Дели, подтвердив, что страна готова увеличить поставки в Индию, если Exxon Mobil, основной оператор добычи, согласится на это. Для новых маршрутов, указал чиновник, компании придется изменить график добычи и логистику.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии, в основном покупающие сырье в России, начали искать способы увеличить закупки ближневосточной нефти.

Главной причиной такой активности стали проблемы с поставками. Производители опасаются, что в январе им уже не хватит сырья для нормальной загрузки производственных мощностей.

До этого Reuters подсчитал, что в ноябре индийский импорт российской нефти упал на 13 процентов по сравнению с октябрем, до 1,52 миллиона баррелей в сутки, что стало минимумом за три квартала. В общем нефтяном импорте доля России упала до 32 процентов.

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