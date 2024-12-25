Минобороны начало выполнять поручение Путина

«Известия»: в войсках РХБЗ начали готовить операторов беспилотников

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали готовить операторов беспилотников коптерного типа, а также группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника. О выполнении поручения президента России Владимира Путина сообщили источники Минобороны, пишут «Известия».

Подготовка специалистов идет на полигонах, которые расположены в пунктах постоянной дислокации, и в тыловых районах проведения специальной военной операции (СВО). Во время обучения личный состав знакомят с теорией применения и материальной частью дронов. Помимо этого, он учится управлять беспилотниками, вести с помощью них разведку и корректировать огонь.

Военнослужащие также получают знания по инженерной подготовке, тактической медицине и топографии. В войсках заранее подготовили достаточное количество инструкторов, которые обучают личный состав управления БПЛА под задачи войск РХБЗ.

«Для того чтобы стрелять прицельно и точно, они [операторы дронов] должны знать координаты целей. Кроме того, современные условия боя требуют максимально быстрой реакции», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

16 декабря глава Минобороны Андрей Белоусов по поручению Путина предложил создать новый род российских войск — войска беспилотных систем. Как отметил министр обороны, его формирование завершится в третьем квартале 2025 года. Массовое применение дронов стало самым значимым прорывом в тактике российских войск, добавил тогда он.