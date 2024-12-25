Монарх Люксембурга отречется от престола в пользу сына

Великий Герцог Люксембургский Анри отречется от престола в октябре 2025 года

Великий герцог Люксембургский Анри заявил, что отречется от престола в пользу сына Гийома в октябре 2025 года. Об этом сообщает The Royal Watcher.

69-летний монарх раскрыл подробности грядущего отречения в рождественской речи. «Для большинства представителей моего поколения пришло время уходить на пенсию. Это естественный процесс», — объяснил Анри Люксембургский.

Процесс перехода престола к наследному великому герцогу начался в этом году. 43-летний Гийом уже взял на себя многие обязанности отца, а последние месяцы выступал в качестве лейтенанта-представителя (регента) герцогства. Официально Гийом станет монархом Люксембурга 3 октября 2025 года. С ним на престол взойдет и его супруга — бельгийская графиня Стефани де Ланнуа.

«Знаю, что они сделают все возможное, чтобы внести свой вклад в благополучие нашей страны», — заявил Анри.

Анри стал великим герцогом Люксембурга в 2000 году. Тогда он сменил на этом посту своего отца Жана, который правил страной 36 лет и также отрекся от престола ввиду старости.

14 января на датский престол взошел новый монарх — король Фредерик X. Его мать, 84-летняя королева Маргрете II, правила страной с 1972 года и неожиданно объявила об отречении. По ее словам, она решила уйти на покой, когда восстанавливалась после хирургической операции.