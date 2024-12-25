На борту рухнувшего в Казахстане самолета после взрыва баллона люди начали терять сознание

На борту рухнувшего в Казахстане самолета AZAL взорвался кислородный баллон

На борту рухнувшего в Казахстане самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) после взрыва кислородного баллона люди начали терять сознание. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru» со ссылкой на выживших.

Очевидцы рассказали, что сначала в двигатель попала птица, а затем произошел взрыв баллонов.

Ранее сообщалось, что при крушении самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) с россиянами на борту в Казахстане выжила почти половина пассажиров. 27 человек доставлены в больницу, трое из них дети. При этом, по информации Telegram-канала «РБК. Новости. Главное», число выживших достигло 28.

Крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.