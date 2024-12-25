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13:44, 25 декабря 2024Путешествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли тела четырех погибших

Kazinform: на месте крушения самолета AZAL в Актау нашли четверых погибших
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

На месте крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, Казахстан, нашли тела четверых погибших. Об этом сообщило агентство Kazinform.

В управлении здравоохранения Мангистауской области констатировали, что на месте происшествия близ аэропорта обнаружили четверых человек без признаков жизни.

При этом, по последним данным Генпрокуратуры Азербайджана, число выживших в авиакатастрофе выросло до 32 человек.

Пассажирский самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау 25 декабря. На борту было 69 человек, в их числе граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Возможной причиной падения самолета назвали столкновение с птицами.

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