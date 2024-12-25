На Украине из названия академии убрали имя советского педагога Макаренко

В Кременчуге из названия академии убрали имя советского педагога Макаренко

Гуманитарно-технологическая академия в Кременчуге Полтавской области переименована, из названия убрали имя советского педагога Антона Макаренко. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Директор учебного заведения заявил, что в мае 2024 года Институт нацпамяти дал заключение, что имя Макаренко должно быть убрано из названий топонимов, учреждений как проявление имперского прошлого. При этом на территории академии сохраняется памятник «Макаренко и дети», установленный в 1988 году.

Ранее в Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака. Также в украинской столице демонтировали бюсты советских военных деятелей Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Алексея Федорова.

