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16:33, 25 декабря 2024Бывший СССР

На Украине из названия академии убрали имя советского педагога Макаренко

В Кременчуге из названия академии убрали имя советского педагога Макаренко
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Антон Макаренко

Антон Макаренко. Фото: Антон Макаренко / ТАСС

Гуманитарно-технологическая академия в Кременчуге Полтавской области переименована, из названия убрали имя советского педагога Антона Макаренко. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Директор учебного заведения заявил, что в мае 2024 года Институт нацпамяти дал заключение, что имя Макаренко должно быть убрано из названий топонимов, учреждений как проявление имперского прошлого. При этом на территории академии сохраняется памятник «Макаренко и дети», установленный в 1988 году.

Ранее в Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака. Также в украинской столице демонтировали бюсты советских военных деятелей Ивана Черняховского, Павла Рыбалко, Алексея Федорова.

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