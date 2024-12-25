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21:46, 25 декабря 2024Мир

На Западе обвинили Зеленского в краже у союзников миллионов долларов

Боуз: Зеленский украл у партнеров сотни миллионов евро и долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский выпрашивал финансовую и военную помощь у западных партнеров. Об этом он написал в соцсети X.

«Этот человек украл у вас сотни миллионов евро и долларов», — подчеркнул эксперт.

К своей публикации Чей Боуз приложил кадры с разных выступлений Зеленского, где тот просит вооружение, боеприпасы, истребители и деньги.

Ранее журналистка Диана Панченко высказала мнение, что аудит западной помощи приблизит окончание конфликта на Украине. По ее словам, весь мир отправляет Украине деньги, а он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») их ворует.

До этого Панченко рассказала о коррупционных схемах Зеленского. Она сообщила, что украинский лидер вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт в контейнерах.

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