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16:48, 25 декабря 2024Экономика

На Землю придет магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря на Земле ожидается 25 и 26 декабря
Мария Черкасова

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom  

Во второй половине среды, 25 декабря, а также в четверг, 26 декабря, на Земле возможно возникновение магнитных бурь. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Появление бури возможно во второй половине сегодняшнего дня 25 декабря. Слабая магнитная буря класса G1, ожидается и в послеполуденные часы 26 декабря, из-за возможных остаточных эффектов выброса корональной массы в сочетании с возможным потоком из корональной дыры.

В настоящее время данные прогноза магнитных бурь Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ показывают спокойное состояние магнитного поля на Земле. При этом за прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнце крупных вспышек X класса.

Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что самыми чувствительными к колебаниям магнитного поля являются люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями.

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