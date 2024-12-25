Названа неожиданная причина возможного дефолта США

Конфискацию активов России назвали возможной причиной дефолта США

Возможная конфискация странами Запада суверенных активов России приведет в том числе к разгону долларовой инфляции и даже может в перспективе грозить дефолтом США. Об этом заявил руководитель одного из венчурных фондов в Кремниевой долине (Калифорния) в беседе с ТАСС.

Предприниматель подчеркнул, что конфискация активов РФ приведет к «драматическому снижению доверия к доллару и к долларовой системе платежей» — это, в свою очередь, поспособствует ускорению потери долларом статуса резервной валюты.

Кроме того, он описал действия властей США в отношении российских суверенных активов как «недальновидный политический выбор, который принесет [Западу] относительно небольшую краткосрочную выгоду». Однако этот выбор, по его словам, приведет к большим долгосрочным проблемам.

Ранее глава европейского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть заблокированных в Евросоюзе (ЕС) российских активов, Валери Урбен предупредила власти стран еврозоны о рисках конфискации ценных бумаг РФ.