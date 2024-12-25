Названы опасные места для гирлянды в квартире

Пятый канал: вешать гирлянды на балконе и рядом с мишурой опасно

Гирлянда может представлять серьезную опасность для членов семьи, если ее повесить в неподходящем месте. Об этом россиян предупредили эксперты Пятого канала.

По словам специалистов, гирлянда не должна соприкасаться с мишурой, так как фольга металлизирована и может запросто замкнуть проводку. Кроме того, лучше не размещать электрические гирлянды на балконах, где на них может попасть вода или снег.

Если желание украсить жилье снаружи все-таки есть, следует выбирать гирлянду особенно тщательно. Так, изделия с маркировкой IP-20 подходят исключительно для закрытого помещения. Гирлянды IP-44 можно повесить на окно снаружи, но только если оно находится под навесом. Для полноценного использования снаружи подойдут изделия IP-65-67, которые имеют серьезную защиту от влаги.

Ранее эксперты «Лемана ПРО» посоветовали отказаться от блестящей упаковочной бумаги и лент в Новый год. По их словам, благодаря этому удастся снизить негативное влияние праздников на экологию.