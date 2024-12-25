Новую тактику использования дронов против ВСУ сняли на видео

Удар дрона по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры применения новой тактики использования беспилотников опубликовал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Он указал, что управляемый по оптоволоконному кабелю дрон российских войск ударил по транспорту противника из засады. На кадрах видно, как оператор поднимает беспилотник в воздух, только когда на камеру попал автомобиль ВСУ.
В ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что оптоволоконный дрон-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» запущен в серийное производство. По его словам, военнослужащие положительно отзываются об аппарате.