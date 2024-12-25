Осуждавшие Трампа компании выстроились в очередь для финансирования его инаугурации

WSJ: компании, осуждавшие Трампа, поддержали его инаугурацию

Десятки компаний, осудивших вторжение в Капитолий США 6 января 2021 года и проигравшего тогда президентские выборы республиканца Дональда Трампа, выстроились в очередь для финансирования его инаугурации после победы на нынешних выборах. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание выявило по меньшей мере 11 компаний и торговых ассоциаций, которые после обещаний приостановить или пересмотреть пожертвования в комитеты политических действий поддержали инаугурацию политика. По словам помощников американского лидера, сбор средств сейчас стал «способом "покаяния" от корпоративной Америки за ее избегание Трампа».

По данным WSJ, нынешняя инаугурация обещает стать самой прибыльной за всю историю. «Большинство компаний не прокомментировали причину своего пожертвования, хотя некоторые отметили, что они десятилетиями жертвовали на инаугурации независимо от партии», — указала газета.

Ранее рекордные 327 генеральных директоров компаний в США покинули свои посты в 2024 году в ожидании прихода к власти Трампа. Сотни увольнений в этой сфере объясняют близящейся инаугурацией республиканца, обещающего ввести повышенные импортные пошлины на зарубежные товары.

Эксперты полагают, что речь идет о все более активном уходе топ-менеджеров в частные организации, где «можно заработать больше денег, чем на посту главы публичной компании».