Отец бывшего мужа Седоковой оценил вероятность приезда певицы на похороны сына

Отец Тиммы о приезде Седоковой на похороны спортсмена: она не настолько смелая

Райтис Тимма, отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, оценил вероятность приезда певицы, бывшей жены сына Анны Седоковой на похороны спортсмена. Его слова приводит StarHit.

«Спросите у нее. Не думаю, что она настолько смелая», — заявил Тимма. Он попросил не беспокоить его некоторое время.

Тело Тиммы транспортировали в Латвию в среду, 25 декабря. Сестра спортсмена Лелде Жандецка сообщила, что похороны баскетболиста пройдут в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой. Перед смертью баскетболист оставил записку Седоковой.

