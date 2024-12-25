Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:35, 25 декабря 2024Путешествия

Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

Россиянин с самолета AZAL записал аудиосообщение своей девушке в момент крушения
Мария Борисова
Мария Борисова
Место происшествия

Место происшествия. Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Россиянин Заур Мамедов, который выжил в упавшем в Казахстане самолете авиакомпании AZAL, записал аудиосообщение своей девушке в момент трагедии. Его публикует издание Baza.

По данным источника, 36-летний мужчина возвращался из Баку с похорон отца. Когда лайнер попал в аварийную ситуацию, пассажир поддерживал связь с возлюбленной. Он отправил ей текст «Мы падаем» и записал голосовое сообщение.

Материалы по теме:
Выживший заявил о взрыве за бортом самолета при попытке сесть в Грозном. Власти Чечни сообщали об отражении атаки дронов
Выживший заявил о взрыве за бортом самолета при попытке сесть в Грозном. Власти Чечни сообщали об отражении атаки дронов
Сегодня
Самолет с россиянами потерпел крушение в Казахстане. Большая часть людей на борту погибла. Главное о катастрофе
Самолет с россиянами потерпел крушение в Казахстане.Большая часть людей на борту погибла. Главное о катастрофе
Сегодня

«Не переживай. Наш самолет упал, разбился. Жив я. В Казахстане где-то», — сказал он сразу после крушения. Мужчина добавил, что он два часа летел и ждал своей кончины. «Бог спас, если честно», — заключил он.

При этом в разговоре с RT Мамедов упомянул, что слышал два хлопка во время полета, после которых началась сильная паника. «Половину самолета разорвало, а нас выкинуло на метров 100-150 примерно», — добавил россиянин, который сидел в хвосте воздушного судна.

Мамедов подчеркнул, что в Казахстане помогать пострадавшим стали сразу же. «Я только из самолета еле как-то выполз, там уже помощь начали оказывать. Знали и ждали нас, наверное», — предположил он.

Сам россиянин тоже помогал попутчикам по мере сил. Сейчас Мамедов находится в больнице с другими выжившими, с ним работает психолог.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау, Казахстан. На борту было 67 человек, в том числе россияне, как минимум 32 из них выжили. По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за украинского дрона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше