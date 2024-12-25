Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

Россиянин с самолета AZAL записал аудиосообщение своей девушке в момент крушения

Россиянин Заур Мамедов, который выжил в упавшем в Казахстане самолете авиакомпании AZAL, записал аудиосообщение своей девушке в момент трагедии. Его публикует издание Baza.

По данным источника, 36-летний мужчина возвращался из Баку с похорон отца. Когда лайнер попал в аварийную ситуацию, пассажир поддерживал связь с возлюбленной. Он отправил ей текст «Мы падаем» и записал голосовое сообщение.

«Не переживай. Наш самолет упал, разбился. Жив я. В Казахстане где-то», — сказал он сразу после крушения. Мужчина добавил, что он два часа летел и ждал своей кончины. «Бог спас, если честно», — заключил он.

При этом в разговоре с RT Мамедов упомянул, что слышал два хлопка во время полета, после которых началась сильная паника. «Половину самолета разорвало, а нас выкинуло на метров 100-150 примерно», — добавил россиянин, который сидел в хвосте воздушного судна.

Мамедов подчеркнул, что в Казахстане помогать пострадавшим стали сразу же. «Я только из самолета еле как-то выполз, там уже помощь начали оказывать. Знали и ждали нас, наверное», — предположил он.

Сам россиянин тоже помогал попутчикам по мере сил. Сейчас Мамедов находится в больнице с другими выжившими, с ним работает психолог.

Самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в Актау, Казахстан. На борту было 67 человек, в том числе россияне, как минимум 32 из них выжили. По одной из версий, авиакатастрофа произошла из-за украинского дрона.