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19:55, 25 декабря 2024Из жизни

Пассажир застрял рукой в дверях поезда и пробежал за ним несколько метров

В Лондоне пассажир пробежал несколько метров с рукой, зажатой в дверях поезда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Alberto Pezzali / Globallookpress.com

В лондонском метро неизвестному пассажиру пришлось пробежать несколько метров за поездом, двери которого прищемили его руку. Об этом пишет The Guardian.

Пассажир пытался запрыгнуть в вагон, но не успел. Двери закрылись, и его рука застряла между ними. Поезд метро тронулся.

Пострадавший начал бежать за поездом, чтобы не лишиться руки. К нему на помощь бросился сотрудник метро и оттащил его от движущегося поезда. Это увидели другие пассажиры. Они смогли связаться с машинистом, и тот остановился, проехав 17 метров. Пассажир получил незначительные травмы.

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