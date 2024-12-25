Пассажир застрял рукой в дверях поезда и пробежал за ним несколько метров

В Лондоне пассажир пробежал несколько метров с рукой, зажатой в дверях поезда

В лондонском метро неизвестному пассажиру пришлось пробежать несколько метров за поездом, двери которого прищемили его руку. Об этом пишет The Guardian.

Пассажир пытался запрыгнуть в вагон, но не успел. Двери закрылись, и его рука застряла между ними. Поезд метро тронулся.

Пострадавший начал бежать за поездом, чтобы не лишиться руки. К нему на помощь бросился сотрудник метро и оттащил его от движущегося поезда. Это увидели другие пассажиры. Они смогли связаться с машинистом, и тот остановился, проехав 17 метров. Пассажир получил незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что огромный игрушечный перец упал на рельсы и задержал прибытие поезда в лондонском метро. Неизвестный счастливчик выиграл плюшевый перец чили на рождественской ярмарке и случайно уронил его в ожидании поезда.

