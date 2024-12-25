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23:20, 25 декабря 2024Бывший СССР

Перешедший на сторону России медик раскрыл отношение ВСУ к Зеленскому

Историк: солдаты ВСУ не поддерживают Зеленского и отказываются выполнять задачи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не поддерживают президента страны Владимира Зеленского и отказываются выполнять поставленные боевые задачи. Об этом заявил бывший украинский военный, медик добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным Историк в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий рассказал о том, что во время службы в рядах ВСУ командир поставил его подразделению «неадекватную задачу». Историк возразил, заявив, что приказ невыполним и опасен для жизни. После этого бойца «очень сильно погасили», подчеркнул медик.

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