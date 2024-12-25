Почтальоны отказались подходить к дому одной семьи из-за их агрессивного питомца

В Великобритании почтальоны перестали обслуживать одну семью из-за кота

Королевская почтовая служба Великобритании перестала обслуживать семью Хамфрис из-за их кусачего кота. Об этом пишет The Telegraph.

Почтальоны пожаловались в письме на агрессивного кота Аластера и Люси Хамфрис. Супруги получают почту через отверстие во входной двери. В письме было сказано, что Хамфрисам не будут ничего доставлять, пока они не установят рядом с отверстием какую-то защиту от питомцев или не поставят ящик на улице. Сотрудники Королевской почтовой службы заявили, что идут на это ради собственной безопасности.

Сначала супруги подумали, что кто-то над ними подшутил, и проверили письмо на подлинность. Оно оказалось настоящим. По словам почтальонов, кот Хамфрисов укусил одного из них через отверстие в двери, поэтому они и отказались подходить к их дому.

У супругов есть два больших кота породы мейн-кун — трехлетний Арахис и полуторагодовалый Гарфилд. Как отмечают Хамфрисы, они никогда не видели, чтобы их питомцы кого-то кусали или царапали. Пострадавший почтальон не предоставил никаких доказательств нападения.

«Я думаю, что все это безумие», — заявил Аластер. Он спросил сотрудников Королевской почты, как они доставили последнее письмо. Они ответили, что сделали это «очень аккуратно». Теперь Хамфрисы должны забирать все посылки в местном почтовом отделении. Они заявили, что их это не устраивает: из-за большой загруженности они не успеют зайти туда до Рождества.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Когда его стали допрашивать, он признался, что спрятал почту, потому что устал от переработок.

