Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

Лебедев: ВСУ усилили активность Николаеве, идет переброска техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили активность в Николаеве, в городе идет переброска военной техники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Глиноземный завод по ночам включает такую сильную иллюминацию, что ее видят за несколько километров. По данным сопротивления, на заводе производят "БЭКи", то есть небольшие плавсредства оснащают электроникой для того, чтобы, снабдив боезарядом, отправлять эти водные беспилотники в атаку на российские города», — рассказал Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что после ударов российских военных по Днепропетровску (украинское название города — Днепр) в больницы города поступило много бойцов. Он отметил, что из-за этого из медицинских учреждений выгоняют гражданских.

