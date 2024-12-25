Представители Украины и США обсудили поставки оружия Киеву

Минобороны Украины: представители Киева и США обсудили поставки оружия

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев обсудил приоритеты в работе с новоназначенным атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине Китом Филипсом. Об этом сообщает украинское оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Он проинформировал американского атташе о текущих проектах и добавил, что Украине важно понимать ресурсы, на которые республике стоит рассчитывать в следующем году. Боев также сообщил, что его ведомство имеет полный перечень необходимой амуниции, вооружения и бригад, которые в этом нуждаются Стороны обсудили также сотрудничество в сфере военной промышленности, работу по действующим контрактам и инвестиции в производство дронов, боеприпасов и средств противовоздушной обороны.

Ранее Республиканская партия США запланировала проверить помощь Украине из-за коррупции. Бывший советник высокопоставленного конгрессмена-республиканца Стивена Мура отметил, что республиканцы могут перестать оказывать помощь, если в Киеве не смогут предоставить всю информацию «вплоть до доллара».

