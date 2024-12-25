Премьер Израиля поблагодарил христиан за поддержку в борьбе с исламистами

Нетаньяху поблагодарил христиан за поддержку в борьбе с исламистами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил христиан всего мира с Рождеством и поблагодарил их за поддержку на фоне продолжающейся борьбы еврейского государства с исламистами. Об этом сообщает Fox News.

«Мои дорогие христианские друзья, когда вы собираетесь со своей семьей и друзьями в это Рождество, я желаю христианской общине в Израиле и во всем мире благословения на счастливое Рождество со Святой Земли. В то время, когда Израиль воюет на семи фронтах, мы глубоко ценим неизменную поддержку наших друзей-христиан по всему миру», — сказал он.

По данным Центрального статистического бюро, в Израиле проживает более 180 000 христиан, что составляет около 1,8 процента от населения страны, насчитывающего более 9,9 млн человек. Численность христианского населения в прошлом году выросла на 0,6 процента.

Ранее стало известно, что в ближайшее время может начаться голод на севере сектора Газа. По данным FEWS NET, в анклаве уже более двух месяцев продолжается осада армией Израиля, что стало причиной развития критической гуманитарной ситуации.