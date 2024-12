ГП признала нежелательной Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательной деятельность американской организации Commission on Security and Cooperation in Europe (Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что участники организации предпринимают попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в России, в том числе стимулированием протестных акций и разжигания сепаратистских настроений.

Также известно, что CSCE выступает за передачу Украине ракетных систем ATACMS для нанесения ударов по позициям российских военных.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацию Help Heroes Of Ukraine из США.