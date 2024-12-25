Процесс по делу обвиненного в теракте бойца ММА Ахьядова откроют для журналистов

Суд над убившим инспектора МАДИ бойцом ММА Ахьядовым пройдет в открытом режиме

Уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в расправе над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, будет рассмотрено в открытом для журналистов и публики режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Рассмотрение дела по существу начнется в среду, 25 декабря.

По версии следствия, Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и не успел довести замысел до конца. Злоумышленника задержали 1 января 2022 года — при поимке он оказал сопротивление, распылив в сторону силовика газовый баллончик.

В окончательной редакции ему предъявлено обвинение по статьям 205 («Теракт»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника полиции»), 318 («Применение насилия к полицейскому») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

