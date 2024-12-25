Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:10, 25 декабря 2024Силовые структуры

Процесс по делу обвиненного в теракте бойца ММА Ахьядова откроют для журналистов

Суд над убившим инспектора МАДИ бойцом ММА Ахьядовым пройдет в открытом режиме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в расправе над инспектором Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, будет рассмотрено в открытом для журналистов и публики режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Рассмотрение дела по существу начнется в среду, 25 декабря.

По версии следствия, Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и не успел довести замысел до конца. Злоумышленника задержали 1 января 2022 года — при поимке он оказал сопротивление, распылив в сторону силовика газовый баллончик.

В окончательной редакции ему предъявлено обвинение по статьям 205 («Теракт»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника полиции»), 318 («Применение насилия к полицейскому») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об угрозе обрушения торгового центра во Владикавказе после взрыва

      Белоголовый орлан официально стал национальной птицей США

      На Украине назвали способ завершить конфликт

      Стало известно о взрыве в Ингушетии

      Россиянин сорвался с водопада на Бали, пробил легкое и сломал позвоночник

      В некоторых украинских городах пропало электричество и отопление

      Появилось видео тушения пожара после взрыва в российском торговом центре

      Сектору Газа предрекли наступление голода

      Названа предварительная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

      Задержание планировавших теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше