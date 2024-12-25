Раскрыта цена торта на праздновании дня рождения Димы Билана

Кондитер Синицкий: торт на празднике Димы Билана стоил до 500 тысяч рублей

Российский певец Дима Билан заказал на свой день рождения торт, стоимость которого варьируется от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сказал кондитер Максим Синицкий, его слова приводит сайт «Страсти».

Для праздника исполнитель выбрал десерт в виде красного цветка, его дополнила подсветка. «Это всегда интересно, видно, что люди запарились и хотели удивить. Это искусство. Стоит такой торт от 300 до 500 тысяч рублей», — сказал кондитер.

Ранее Дима Билан раскрыл значение кольца, которое он носит на безымянном пальце. По словам артиста, украшение можно назвать «антидепрессантом», так как он часто прикасается к подвижной части.