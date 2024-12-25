Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:59, 25 декабря 2024Путешествия

Раскрыто число россиян на борту упавшего в Казахстане самолета

В упавшем в Актау самолете было 16 россиян, включая двоих детей
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

На борту самолета AZAL (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау, было 16 россиян. Число раскрыли в Telegram-канале местного издания Tengrinews.

Согласно спискам, опубликованным в Telegram-канале Shot, среди российских пассажиров также было двое детей — 11 и 13 лет. Кроме того, на борту находилось 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

Всего в местные казахстанские больницы было доставлено 28 выживших, некоторые из низ в тяжелом состоянии.

Лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL следовал из Баку в Грозный, однако из-за тумана в аэропорту назначения был перенаправлен в Махачкалу. По предварительной версии, после столкновения со стаей птиц и возникновения нештатной ситуации пилот принял решение уходить на аэродром Актау. Позже самолет потерпел крушение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Песков назвал полученный Украиной миллиард долларов украденным

      МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

      В Кремле понадеялись на участие заболевшего коронавирусом Пашиняна в саммите ЕАЭС

      В российском регионе осудили троих мужчин на сроки до 12 лет за незаконное хранение оружия

      Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

      Россиянкам назвали модную обувь на 2025 год

      Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

      Роспотребнадзор сообщил о загрязнениях после разлива мазута в Краснодарском крае

      Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше