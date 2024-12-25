Раскрыто число россиян на борту упавшего в Казахстане самолета

В упавшем в Актау самолете было 16 россиян, включая двоих детей

На борту самолета AZAL (Azerbaijan Airlines), потерпевшего крушение возле казахстанского города Актау, было 16 россиян. Число раскрыли в Telegram-канале местного издания Tengrinews.

Согласно спискам, опубликованным в Telegram-канале Shot, среди российских пассажиров также было двое детей — 11 и 13 лет. Кроме того, на борту находилось 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

Всего в местные казахстанские больницы было доставлено 28 выживших, некоторые из низ в тяжелом состоянии.

Лайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL следовал из Баку в Грозный, однако из-за тумана в аэропорту назначения был перенаправлен в Махачкалу. По предварительной версии, после столкновения со стаей птиц и возникновения нештатной ситуации пилот принял решение уходить на аэродром Актау. Позже самолет потерпел крушение.