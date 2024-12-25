Раскрыто число жертв авиакатастрофы в Казахстане

Вице-премьер Казахстана: в авиакатастрофе AZAL в Актау не выжили 38 человек

Жертвами крушения самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, стали 38 человек. Число не выживших в авиакатастрофе изданию Tengrinews.kz раскрыл вице-премьер страны Канат Бозумбаев.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание», — сказал чиновник.

Он добавил, что 29 человек остаются в больнице, в их числе двое детей. По данным Бозумбаева, состояние 11 человек оценивается как стабильно тяжелое, остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести.

Вице-премьер Казахстана добавил, что, предварительно, среди выживших нет его соотечественников. По его словам, на рейсе было всего шесть казахстанцев, в том числе двое несовершеннолетних.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана сообщал, что 32 пассажирам самолета AZAL удалось спастись. Такие же данные привел портал «Sputnik Азербайджан» с брифинга авиакомпании. Официального заявления по поводу числа жертв пока не было.