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14:25, 25 декабря 2024Путешествия

Раскрыты новые данные о выживших при крушении самолета в Казахстане

Генпрокуратура Азербайджана: при крушении самолета в Актау выжили 32 человека
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

При крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау, Казахстан, выжили 32 человека. Новые данные раскрыло агентство ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Сотрудник пресс-службы ведомства Кянан Зейналов заявил, что, по последней информации, проводится лечение 32 человек. Он также уточнил, что азербайджанские власти организовали расследование совместно с органами прокуратуры Казахстана.

«Отрабатываются все версии, проводятся соответствующие экспертизы. В Казахстан командирована следственная группа под руководством заместителя генпрокурора Азербайджана, она работает на месте», — сообщил Зейналов.

Пассажирский самолет Embraer, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау 25 декабря. На борту было 69 человек, на данный момент в управлении здравоохранения подтвердили кончину четверых.

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