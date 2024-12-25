Раскрыты секреты ясного ума в пожилом возрасте

Геронтолог Эльвира Фесенко призвала тренировать мозг чтением и кроссвордами

Пожилым людям необходимо тренировать мозг и вести здоровый образ жизни, чтобы сохранить умственные способности и высокий интеллект, заверила геронтолог Эльвира Фесенко. Секреты ясного ума в преклонном возрасте она раскрыла в разговоре с «Российской газетой».

Врач отметила, что для здоровья мозга полезны чтение книг, решение головоломок, разгадывание кроссвордов, изучение иностранных языков и игра в шахматы. Кроме того, она порекомендовала даже после выхода на пенсию продолжать посильную трудовую деятельность и найти какое-то интересное занятие, которое требует концентрации внимания.

Фесенко также призвала вести здоровый образ жизни. По словам геронтолога, для хорошего кровоснабжения мозга необходима физическая активность. Кроме того, для его функционирования важен качественный сон не менее семи-восьми часов в сути и правильное питание.

Врач рекомендовала добавить в рацион продукты, которые содержат антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамин В12 и фолиевую кислоту: жирную рыбу, орехи и ягоды. От чрезмерно жирных или очень сладких продуктов, а также от сладких газированных напитков Фесенко посоветовала отказаться. Врач также напомнила, что важно следить за калорийностью блюд и придерживаться умеренности в еде.

Геронтолог подчеркнула, что вредные привычки, такие как курение и злоупотребление спиртным, негативно влияют на здоровье мозга. От них доктор порекомендовала отказаться.

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