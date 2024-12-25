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22:12, 25 декабря 2024Путешествия

Разбившийся в Казахстане самолет прошел полный технический осмотр

Разбившийся в Казахстане самолет AZAL прошел полный технический осмотр в октябре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Самолет AZAL (Azerbaijan Airlines), разбившийся на западе Казахстана, прошел полный технический осмотр в октябре 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Общее количество посадок самолета — 9949, общий налет — 15 257,22 часа», — говорится в сообщении Azerbaijan Airlines. Отмечается, что последний полный технический осмотр авиалайнера был проведен 18 октября 2024 года. По данным пресс-службы, с момента последней проверки прошел 671 летный час.

Самолет Embraer азербайджанских авиалиний упал в Актау во время рейса из Баку в Грозный 25 декабря. По последним данным, в результате крушения не выжили 38 человек, из них семеро — россияне. Расследование авиакатастрофы в Актау проводят правоохранители Казахстана.

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