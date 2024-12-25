Россия призвала Запад не вмешиваться в дела Сербии

Захарова призвала Запад перестать вмешиваться во внутренние дела Сербии

Россия требует от Запада прекратить вмешательство во внутренние дела Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.

«Очередной вопиющий случай — попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список" <...> Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — призвала Захарова.

Она отметила, что органы самоуправления в Приштине пытаются создать невыносимые условия для проживающих в Косово сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с Сергеем Лавровым ряд региональных вопросов — в частности, предстоящие выборы в Косово. Президент Сербии хотел ознакомить главу МИД России с последними действиями Приштины, в том числе запретом партии «Сербский список» участвовать в избирательной кампании.