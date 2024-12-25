Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 25 декабря 2024Мир

Россия призвала Запад не вмешиваться в дела Сербии

Захарова призвала Запад перестать вмешиваться во внутренние дела Сербии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov Source: URA.RU Credit: Global Look Press

Россия требует от Запада прекратить вмешательство во внутренние дела Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.

«Очередной вопиющий случай — попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список" <...> Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — призвала Захарова.

Она отметила, что органы самоуправления в Приштине пытаются создать невыносимые условия для проживающих в Косово сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с Сергеем Лавровым ряд региональных вопросов — в частности, предстоящие выборы в Косово. Президент Сербии хотел ознакомить главу МИД России с последними действиями Приштины, в том числе запретом партии «Сербский список» участвовать в избирательной кампании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      На Украине рассказали о плане США в отношении Зеленского

      Жителя Москвы арестовали по статье о госизмене

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян

      Россия призвала Запад не вмешиваться в дела Сербии

      В Верховной Раде прокомментировали перспективы демобилизации ВСУ

      ВСУ начали использовать американские дробовики

      Седокова впервые высказалась о смерти бывшего мужа

      Разбившийся в Казахстане самолет прошел полный технический осмотр

      Подполье сообщило об активизации ВСУ в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше