Россия призвала Запад не вмешиваться в дела Сербии

Россия требует от Запада прекратить вмешательство во внутренние дела Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт внешнеполитического ведомства.
«Очередной вопиющий случай — попытка не допустить к выборам в косовский "парламент" крупнейшую партию краевых сербов "Сербский список" <...> Решительно поддерживаем дружественную Сербию и братский сербский народ. Требуем прекратить вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — призвала Захарова.
Она отметила, что органы самоуправления в Приштине пытаются создать невыносимые условия для проживающих в Косово сербов.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обсудил с Сергеем Лавровым ряд региональных вопросов — в частности, предстоящие выборы в Косово. Президент Сербии хотел ознакомить главу МИД России с последними действиями Приштины, в том числе запретом партии «Сербский список» участвовать в избирательной кампании.