Россиянам раскрыли самые модные наряды для встречи Нового года

Lamoda: Новый год лучше встречать в брючном костюме и прозрачных нарядах

Россиянам раскрыли самые модные предметы гардероба для встречи Нового года. Комментарий от старшего редактора моды Lamoda Ирины Шумилиной попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, прозрачные наряды остаются в тренде в 2025 году. Кроме того, актуальность обрели предметы гардероба с яркими аппликациями. «Лучше сочетать их с чем-то очень базовым — с поло или лонгсливом», — высказалась она.

Помимо этого, идеально для встречи праздника подойдет брючный костюм как оверсайз-посадки, так и приталенного кроя. Монохромные образы красного цвета также стали мастхэвом для предстоящего Нового года, рассказала собеседница издания. «Не забывайте о пайетках — они также пользуются популярность в текущем сезоне», — добавила Шумилина.

В заключение специалистка рассказала о тренде на вещи в стиле Circuscore. «Его суть в театральных, чуть гротескных образах с жабо, большими рюшами, яркими колготками, бантами. Все это отлично вписывается в формат новогодней вечеринки», — подытожила она.

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