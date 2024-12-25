Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:29, 25 декабря 2024Ценности

Россияне неожиданно столкнулись с выпадением волос зимой 2024 года

Профи.ру: россияне неожиданно столкнулись с выпадением волос зимой 2024 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AlexandrinaZ / Shutterstock

Россияне неожиданно пожаловались на выпадение волос зимой 2024 года, показало исследование «Профи.ру». Соответствующий документ попал в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики сервиса провели опрос среди пяти тысяч мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей России и выяснили, что 60 процентов россиян столкнулись с упомянутой проблемой, однако только 30 процентов из них готовы обратиться за помощью к специалисту. Эксперты при этом отмечают, что зима остается сложным периодом для здоровья волос.

Среди тех, кто заметил усиленное выпадение волос, только 40 процентов готовы принимать какие-то действия для лечения заболевания, а 20 процентов респондентов заявили, что не планируют решать проблему. Еще 25 процентов отметили, что пока не знают, будут ли бороться с выпадением волос.

Материалы по теме:
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак. Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак.Почему этого годами не замечали и каких средств стоит опасаться?
8 февраля 2023
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность. Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
Мужчины стали тратить огромные деньги на внешность.Как люксовый уход спасает их от кризиса и помогает побороть стресс?
31 января 2023

Что касается методов лечения, 22 процента участников исследования используют народные средства, а другие 15 процентов считают, что изменение мышления и позитивный настрой могут замедлить выпадение волос. Среди более традиционных подходов лидируют витамины и БАДы (40), специализированные шампуни и лосьоны (42) и массаж кожи головы (35). Обращение к специалистам также остается частым выбором: 33 процента опрошенных рассматривают возможность визита к трихологу, а 26 — косметологические процедуры.

Ранее российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше