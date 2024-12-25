Профи.ру: россияне неожиданно столкнулись с выпадением волос зимой 2024 года

Россияне неожиданно пожаловались на выпадение волос зимой 2024 года, показало исследование «Профи.ру». Соответствующий документ попал в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики сервиса провели опрос среди пяти тысяч мужчин и женщин от 18 до 65 лет по всей России и выяснили, что 60 процентов россиян столкнулись с упомянутой проблемой, однако только 30 процентов из них готовы обратиться за помощью к специалисту. Эксперты при этом отмечают, что зима остается сложным периодом для здоровья волос.

Среди тех, кто заметил усиленное выпадение волос, только 40 процентов готовы принимать какие-то действия для лечения заболевания, а 20 процентов респондентов заявили, что не планируют решать проблему. Еще 25 процентов отметили, что пока не знают, будут ли бороться с выпадением волос.

Что касается методов лечения, 22 процента участников исследования используют народные средства, а другие 15 процентов считают, что изменение мышления и позитивный настрой могут замедлить выпадение волос. Среди более традиционных подходов лидируют витамины и БАДы (40), специализированные шампуни и лосьоны (42) и массаж кожи головы (35). Обращение к специалистам также остается частым выбором: 33 процента опрошенных рассматривают возможность визита к трихологу, а 26 — косметологические процедуры.

Ранее российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента.