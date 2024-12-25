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07:00, 25 декабря 2024Наука и техника

Российские ученые разработали средство от выпадения волос на основе необычного ингредиента

В РОСБИОТЕХе разработали средство от выпадения волос на основе куриного пера
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) разработали линейку косметических продуктов для ухода за волосами на основе необычного ингредиента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в учреждении.

Речь идет о лосьоне, который способствует снижению выпадения волос, и восстанавливающей сыворотке для поврежденных волос. Особенностью косметических средств является включение в их формулу уникального гидролизата кератина, полученного из куриного пера. Данные трихоскопии, проведенной в рамках исследования на группе респондентов, показали, что ингредиент способствует восстановлению структуры волос.

По словам руководителя команды разработчиков, доцента кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Екатерины Вольновой разработанное средство поможет людям восстановить структурную целостность волос за счет применения гидролизата кератина, активизировать работу волосяных фолликул, замедлить выпадение волос за счет использования в составе комплекса витаминов, минералов и растительных экстрактов.

Ранее стилистка Елена Барсукова сообщила о том, какие окрашивания будут модными в 2025 году. По ее словам, актуальными будут натуральные оттенки. Среди них в том числе медный и скандинавский блонд — пепельной цвет в сочетании с более темными тонами и контрастным оттенком у корней.

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