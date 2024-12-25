Россиянка обезоружила угрожавшего ей шилом и пистолетом 82-летнего возлюбленного

В Нижнем Новгороде поймали 82-летнего мужчину, угрожавшего возлюбленной шилом

В Нижнем Новгороде задержали 82-летнего мужчину, который угрожал 53-летней возлюбленной шилом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, предварительно установлено, что пенсионер приревновал женщину и ворвался к ней на работу. Затем он стал размахивать пневматическим пистолетом, а потом достал шило и поцарапал ей шею. В ответ пострадавшая повалила мужчину на снег и обезоружила.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пенсионер приревновал сожительницу и выстрелил ей в грудь из пистолета.