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19:46, 16 декабря 2024Силовые структуры

В Запорожье пенсионер приревновал сожительницу и выстрелил ей в грудь из пистолета

В Запорожье арестован пенсионер, который из-за ревности расстрелял сожительницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Запорожье 66-летний пенсионер приревновал 61-летнюю сожительницу и выстрелил ей в грудь из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

По данным следствия, ЧП произошло 26 октября в доме, расположенном по улице Орджоникидзе в Пологи. Тогда мужчина поссорился с возлюбленной и выстрелил из пистолета Макарова ей в область груди. От полученного ранения она не выжила.

Стрелка задержали в кратчайший срок. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге расследуют уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который вбил гвозди в 29-летнего знакомого из-за ревности.

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