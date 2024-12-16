В Запорожье пенсионер приревновал сожительницу и выстрелил ей в грудь из пистолета

В Запорожье арестован пенсионер, который из-за ревности расстрелял сожительницу

В Запорожье 66-летний пенсионер приревновал 61-летнюю сожительницу и выстрелил ей в грудь из пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Запорожской области.

По данным следствия, ЧП произошло 26 октября в доме, расположенном по улице Орджоникидзе в Пологи. Тогда мужчина поссорился с возлюбленной и выстрелил из пистолета Макарова ей в область груди. От полученного ранения она не выжила.

Стрелка задержали в кратчайший срок. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге расследуют уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который вбил гвозди в 29-летнего знакомого из-за ревности.