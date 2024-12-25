Россиянкам перечислили лучшие места для знакомств с айтишниками и финансистами

Одиноким россиянкам посоветовали знакомиться с айтишниками на работе

Одиноким россиянкам перечислили лучшие места для знакомств с представителями разных профессий. Об этом стало известно из опроса социальной сети от hh.ru «Сетка» и сервиса по поиску отношений Teamo, результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В исследовании компаний приняли участие почти 1250 специалистов сферы ИТ, финансов, маркетинга, фитнес-индустрии и дизайна. Согласно опросу, проще всего с ними познакомиться на работе (60 процентов). Самый маленький шанс начать общение — подойти к мужчине в музее или кафе.

53 процента айтишников рассказали, что чаще всего вступают в романтические отношения с людьми из компании друзей и знакомых. Реже всего айтишники знакомятся в кафе и музеях (16 процентов). Финансисты тоже часто заводят романы в кругу друзей (51 процент). Примерно по 20 процентов из них выбрали знакомства на сайтах и профессиональных мероприятиях как наиболее предпочтительные.

51 процент пиарщиков зовут на свидания девушек из дружеской компании. Некоторые из них находят вторые половинки с помощью родственников (16 процентов). Дизайнеры же предпочитают начинать общение онлайн (45 процентов). Фитнес-тренеры выбирают живое общение — знакомятся в компании друзей (55 процентов).

Онлайн-знакомства заняли третье место по популярности среди всех опрошенных. Тем не менее половина из них отметила, что относится к такому типу общения нейтрально. Сторонники и противники романтических переписок разделились поровну (по 14 процентов).

Ранее сообщалось, что россиянкам старше 30 лет назвали лучшие места для того, чтобы познакомиться с мужчиной. Им посоветовали отправиться в какое-нибудь концептуальное пространство, где проходят выставки, или пообщаться с мужчинами в фитнес-центре.

