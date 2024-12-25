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07:15, 25 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные подошли к Зеленому Гаю под Купянском

Марочко: российские военные подошли к Зеленому Гаю на купянском направлении
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военнослужащие подошли к Зеленому Гаю под Купянском. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали мероприятия по освобождению населенного пункта. «Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками», — уточнил он.

Эксперт отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило из населенного пункта Боровая небольшое подкрепление, но это не покрыло в санитарные и безвозвратные потери противника.

Ранее стало известно, что подразделения Армии России выбили украинских военных с передовых позиций в районе населенного пункта Двуречная.

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