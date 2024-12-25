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17:45, 25 декабря 2024Экономика

Седокова продала квартиру ради бывшего мужа

Кравец: Седокова продала квартиру, чтобы помочь Янису Тимме с проблемами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В прошлом певице Анне Седоковой пришлось продать жилье, чтобы помочь бывшему мужу баскетболисту Янису Тимме. Об этом сообщила модель Алена Кравец, передает The Voice.

По словам Кравец, у спортсмена была зависимость от азартных игр. «Янис был игроманом. Он играл в казино, проигрывал. Более того, когда он не удержался в баскетбольном клубе, Анна продала одну из своих квартир, чтобы ему помочь», — рассказала знакомая певицы.

Тиммы не стало в декабре 2024 года. Ранее стало известно, что незадолго до этого баскетбалист одолжил у Седаковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына.

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