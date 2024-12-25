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09:54, 25 декабря 2024Силовые структуры

Семи задержанным за подготовку теракта в Подмосковье предъявили обвинение

Задержанным за подготовку теракта против топ-менеджера ОПК предъявлено обвинение
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Семи задержанным за подготовку теракта против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) предъявили обвинения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следователи провели обыски в квартирах фигурантов. Кроме того, назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы.

По версии следствия, с ноября по декабрь неустановленные лица через мессенджер подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей для совершения преступления. Исполнители были задержаны в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль потерпевшего, которое должно было сдетонировать при движении.

По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, теракт был задуман украинскими спецслужбами.

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