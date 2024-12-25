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09:07, 25 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о связи планировавших теракт в Подмосковье и мошенников с Украины

ФСБ: планировавшие теракт в Подмосковье помогали телефонным мошенникам с Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Задержанные за подготовку теракта в Подмосковье ранее помогали телефонным мошенникам с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, планировавшие теракт ранее занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования, которое используется для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков. Кроме того, они выводили и обналичивали деньги аферистов.

Ранее стало известно, что в Московской области предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), работающего для Минобороны. Теракт был задуман украинскими спецслужбами (СБУ). Неустановленные лица через мессенджер подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей для совершения преступления — за это они пообещали заплатить им не менее одного миллиона рублей. Злоумышленники были задержаны силовиками в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль потерпевшего.

Всего по делу о покушении на теракт проходят семь человек. Трое из них являются несовершеннолетними.

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